В Дирекции парков и скверов Казани сменилось руководство

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов покидает свой пост. Он продолжит свою трудовую деятельность в качестве куратора общественных проектов на республиканском уровне. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы провожаем на повышение Роберта Зуфаровича. Сегодня он уходит на должность куратора общественных проектов в администрацию Президента РТ. Это важное направление, ему предстоит глобальная работа», - подчеркнул Метшин.

Он пожелал Роберту Гарипову реализации всех планов на новом посту и успешного выполнения новых масштабных задач.

«Продолжается традиция, которая характеризует муниципалитет как кузницу кадров», - заключил Ильсур Метшин.

