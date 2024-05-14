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Общество 14 мая 2024 11:08

Дирекция парков и скверов рассказала, когда в «Черном озере» появится вода

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Дирекция парков и скверов рассказала, когда в «Черном озере» появится вода
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском парке «Черное озеро» начались ежегодные работы по очистке озера, рассказали в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.

«Вчера мы приступили к откачке воды из искусственного водоема, чтобы затем очистить дно от скопившихся грязи и мусора. На следующей неделе работы будут завершены и озеро наполнится чистой водой», – говорится в сообщении.

На этой неделе, 17 мая, в парке «Черное озеро» впервые пройдет офлайн-презентация летней программы мероприятий в общественных пространствах Казани.

#парк Черное озеро #дирекция парков и скверов
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