Дирекция парков и скверов впервые проведет офлайн-презентацию летнего сезона

Дирекция парков и скверов впервые проведет офлайн-презентацию летней программы мероприятий в общественных пространствах. Анонс появился в телеграм-канале дирекции.

«Впервые мы проведем презентацию летней программы, поделимся планами и представим нашу команду. Встречаемся в амфитеатре парка „Черное озеро“ 17 мая в 19:00», — говорится в сообщении. Презентация продлится полтора часа.

В прошлом году летний сезон в городских парках и скверах Казани начался 19 мая. Тогда команда организовала концерт на сцене Горкинско-Ометьевского леса. Хедлайнерами стала группа «нееет, ты что» из Дагестана.