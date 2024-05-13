news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 мая 2024 11:05

Дирекция парков и скверов впервые проведет офлайн-презентацию летнего сезона

Скопировать ссылку

Дирекция парков и скверов впервые проведет офлайн-презентацию летней программы мероприятий в общественных пространствах. Анонс появился в телеграм-канале дирекции.

«Впервые мы проведем презентацию летней программы, поделимся планами и представим нашу команду. Встречаемся в амфитеатре парка „Черное озеро“ 17 мая в 19:00», — говорится в сообщении. Презентация продлится полтора часа.

В прошлом году летний сезон в городских парках и скверах Казани начался 19 мая. Тогда команда организовала концерт на сцене Горкинско-Ометьевского леса. Хедлайнерами стала группа «нееет, ты что» из Дагестана.

#дирекция парков и скверов #летний сезон
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2