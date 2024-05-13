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Дирекция парков и скверов впервые проведет офлайн-презентацию летнего сезона
Дирекция парков и скверов впервые проведет офлайн-презентацию летней программы мероприятий в общественных пространствах. Анонс появился в телеграм-канале дирекции.
«Впервые мы проведем презентацию летней программы, поделимся планами и представим нашу команду. Встречаемся в амфитеатре парка „Черное озеро“ 17 мая в 19:00», — говорится в сообщении. Презентация продлится полтора часа.
В прошлом году летний сезон в городских парках и скверах Казани начался 19 мая. Тогда команда организовала концерт на сцене Горкинско-Ометьевского леса. Хедлайнерами стала группа «нееет, ты что» из Дагестана.
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