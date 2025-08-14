Дипломат оценил риск покушения на Путина в США после стрельбы в Трампа

Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь рассказал «Радио 1» о мерах безопасности, которые могут быть приняты в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, чтобы предотвратить возможное покушение на жизнь российского лидера.

Дипломат отметил, что при подготовке таких встреч представители приезжающей стороны, включая экспертов по безопасности, вместе с сотрудниками местных спецслужб определяют расположение мест проживания и разрабатывают оптимальные маршруты перемещения участников переговоров. На время перекрываются дороги и минимизируется присутствие посторонних лиц вблизи маршрутов политиков.

Среди специалистов есть и эксперты по кибербезопасности, занимающиеся мониторингом воздушного пространства вокруг самолёта, предотвращением возможных угроз от беспилотников и других устройств.

Взаимодействие различных подразделений спецслужб позволяет обеспечить максимальную защиту лидеров стран и свести риск чрезвычайных происшествий практически к нулю, подчеркнул Корчмарь.

«Ну, один из миллиона случаев может быть непредвиденным. Это происходит в любой службе. Поэтому здесь беспокоиться о том, будет ли возможность покушения, не стоит. Эти риски исключаются. Тем более что переговоры будут проходить на военной базе», – убежден он.

«Наши специалисты по охране Президента всегда будут рядом. Рядом с ними будут находиться и представители охраны Президента США. Тем более мы помним, что на Трампа было покушение, когда он выступал перед людьми. В общем, спецслужбы учли все эти ошибки», – заверил дипломат.