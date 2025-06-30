Дипломат Бакланов оценил вклад Татарстана в диалог России с исламским миром

Татарстан сыграл ключевую роль в развитии отношений России с исламским миром еще задолго до официального вступления страны в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Таким мнением с «Татар-информом» поделился зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

По словам дипломата, республика активно участвовала в межгосударственных переговорах, включая взаимодействие с ОИС, когда та еще называлась Организацией исламской конференции. Татарстанские представители регулярно входили в состав делегаций, направлявшихся в Саудовскую Аравию в рамках хаджа, в Джидде расположена штаб-квартира ОИС.

«Речь идет не только о периоде после 2005 года, когда Россия официально вступила в организацию. Татарстан уже тогда вел серьезную подготовительную работу, включая участие в делегациях, переговорах и, самое главное, в установлении доверительных отношений», – отметил Бакланов.

Он также подчеркнул промышленный и технологический интерес, который вызывает Татарстан у исламских стран, а также лидерство региона в сфере исламского (партнерского) банкинга.

«Именно в Татарстане проходили первые эксперименты в этой сфере. Сейчас республика участвует в пилотном проекте наряду с тремя другими субъектами России. С легкой руки Раиса Татарстана Рустама Минниханова мы даже начали называть эту сферу “партнерским банкингом”, что делает ее ближе и понятнее не только для мусульман, но и для широкой аудитории», – пояснил эксперт.

Особую роль в укреплении международного авторитета Татарстана играет Раис республики Рустам Минниханов. По мнению Андрея Бакланова, его личные качества и профессионализм высоко ценятся в исламских странах.

«Минниханова очень уважают и любят в арабском мире. Он вызывает огромное доверие. Я лично сопровождал высокопоставленную саудовскую делегацию во главе с Турки аль-Файсалом (это один из наиболее знаменитых представителей правящего клана в Саудовской Аравии), и они были глубоко впечатлены встречей с Раисом Татарстана. Эта беседа стала важным шагом в вопросе участия Саудовской Аравии в саммите БРИКС», – рассказал дипломат.

Бакланов добавил, что Татарстан сегодня не только географически, но и политически стал своеобразным «мостом» между Россией и исламскими странами, а опыт республики в диалоге культур и экономическом взаимодействии может стать моделью для других регионов.