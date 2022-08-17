«Динамо» должно форварду «Ак Барса» Шипачеву 110 миллионов рублей

Московское «Динамо» должно новичку «Ак Барса» Вадиму Шипачеву 110 миллионов рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, московский клуб не выплатил индивидуальный бонус 35-летнему игроку, который выступал в составе «бело-голубых» с 2018 по 2022 год.

Напомним, в прошлом сезоне Шипачев провел 59 матчей за «Динамо» и набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

Ранее Шипачев прокомментировал первое поражение казанского клуба в товарищеских матчах летнего межсезонья.