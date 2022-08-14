Шипачев о поражении «Ак Барса»: «Под нагрузками? Это отговорки для слабых, плохой матч»

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал первое поражение казанского клуба в товарищеских матчах летнего межсезонья. Сегодня команда Олега Знарка уступила в Москве «Спартаку» со счетом 2:3.

«Ак Барс» под нагрузками? Это отговорки для слабых. Сейчас всех грузят, все играют на одинаковом льду, какой бы он ни был. Проиграли сегодня, что тут сказать? Всегда хочется побеждать. Выходить просто покататься? Я так не хочу. Хотя сегодня очень плохой матч был. Большинство – это пока плохой компонент в нашей команде, будем над ним работать, исправлять на льду», - приводит слова хоккеиста пресс-служба «Ак Барса».

Также Вадим Шипачев рассказал о количестве звеньев и ротации в «Ак Барсе». А также оценил взаимодействие на льду с Александром Радуловым.

«Те, кого ставят сейчас на игры, понимают, что у нас есть пять равных звеньев, но столько заявить нельзя. Будет ротация состава. Перед нами стоит серьёзная задача, все будут терпеть. Нет такого, чтобы кто-то сыграл по 15-16 минут. Раньше все в своих клубах играли больше.

Конечно, энергии (у Радулова) много, надо его «кормить» шайбами. Разговариваем с ним, ищем взаимопонимание, розыгрыши в большинстве и равных составах. Надо вкатываться через игры, на тренировках всё равно не промоделировать всех ситуаций, которые бывают в матчах», - сказал Шипачев.

Завтра «Ак Барс» проведет повторный матч со «Спартаком» в Москве.