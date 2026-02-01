news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2026 18:02

Дина Хуснутдинова заняла второе место на чемпионате России по прыжкам

Читайте нас в
Телеграм
Дина Хуснутдинова заняла второе место на чемпионате России по прыжкам
Фото: fsrussia.ru

Фигуристка Дина Хуснутдинова заняла второе место на чемпионате России по прыжкам. Она набрала 119,26 балла, уступив победительнице Алисе Двоеглазовой (127,27).

Тройку призеров замкнула Дарья Садкова с результатом 111,99 балла. Все финалистки тренируются у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

16-летняя Дина Хуснутдинова родилась в Заинском районе Татарстана. В 2025 году фигуристка громко заявила о себе на всероссийском уровне: она выиграла этап Гран-при в Казани и ранее завоевала бронзовую медаль на этапе в Магнитогорске.

читайте также
Начало 2026 года фигуристка Дина Хуснутдинова провела у бабушки в Заинском районе РТ
Начало 2026 года фигуристка Дина Хуснутдинова провела у бабушки в Заинском районе РТ
Чемпионка Гран-при Хуснутдинова: Перейти в школу Тутберидзе было правильным решением
Чемпионка Гран-при Хуснутдинова: Перейти в школу Тутберидзе было правильным решением
Гран-при России в Казани: станет ли Дина Хуснутдинова новой Валиевой для Этери Тутберидзе
Гран-при России в Казани: станет ли Дина Хуснутдинова новой Валиевой для Этери Тутберидзе
#Дина Хуснутдинова #фигурное катание #чемпионат россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

31 января 2026
В Казани из-за аварии на улице Чехова девять зданий остались без воды

В Казани из-за аварии на улице Чехова девять зданий остались без воды

31 января 2026