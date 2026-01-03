Начало 2026 года фигуристка Дина Хуснутдинова провела у бабушки в Заинском районе РТ

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Начало 2026 года шестнадцатилетняя фигуристка Дина Хуснутдинова из Заинского района провела в гостях у бабушки в селе Аксарино. Здесь ее поздравили с Новым годом и отметили ее спортивные достижения по итогам 2025 года.

В 2025 году Дина Хуснутдинова громко заявила о себе на всероссийском уровне: она выиграла этап Гран-при в Казани и ранее завоевала бронзовую медаль на этапе в Магнитогорске.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

С Новым годом спортсменку поздравила заместитель руководителя исполнительного комитета Заинского района Регина Камалова – от имени главы района и руководителя исполкома. Она передала Дине и ее родителям подарки. К поздравлениям также присоединились Дед Мороз и Снегурочка, а также глава Аскаринского сельского поселения Юрий Гильманов.

Дина Хуснутдинова рассказала о своем пути в фигурном катании, тренировках и планах на будущее.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В фигурное катание она пришла в 3,5 года во дворце «Яшлек» в Заинске. «Привели меня родители, еще дядя был и сейчас есть тренер по хоккею там, и вот там я начала свои первые шаги», – рассказала спортсменка.

Первым тренером Дины была Дарья Владимировна Нугаева, затем она занималась у Ирины Викторовны Заякиной, а позже – у Юлии Сергеевны Коншиной.

В 10 лет Дина переехала в Казань, где тренировалась у Надежды Владимировны Заякиной во дворце «Баско» и на ледовой арене Юдино.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Следующим этапом стала Москва и работа в команде Этери Тутберидзе. «Мы с Надеждой Владимировной Заякиной и родителями приняли обоюдное решение, что нужно развиваться дальше и переехать в Москву. После контрольных прокатов в августе мы сразу же поехали на просмотр к Этери Георгиевне. Уже через неделю я была у нее в группе и тренировалась», – отметила Дина.

Сегодня ее день в Москве почти полностью посвящен тренировкам: на лед она приходит к девяти утра и уходит около половины восьмого вечера. Учебу спортсменка совмещает со спортом в онлайн-формате.

«Сейчас немного тяжелее все распланировать, чем было раньше, но я стараюсь», – добавила она.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Свои первые выходы на большой лед Дина вспоминает с радостью.

«Была радость и, конечно, присутствовал груз ответственности. Но я рада, что смогла совладать с волнением и показать достойное катание», – рассказала фигуристка.

Подводя итоги, фигуристка сказала, что 2025 год был для нее насыщенным и результативным. «Он был достаточно радостным и принес много результатов. Ожидания от 2026 года – что он будет еще лучше. Буду стараться получать свои результаты и идти вперед», – поделилась она.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

О своей малой родине Дина говорит с особым теплом.

«У меня от Заинска только положительные впечатления. Я всегда скучаю по нему, рада, когда удается приехать туда. И, конечно, очень люблю его и буду всегда помнить о Заинске», – поделилась спортсменка.