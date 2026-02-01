Дина Хуснутдинова: Я где-то на 70% довольна тем, что сделала

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фигуристка Дина Хуснутдинова, занявшая второе место на чемпионате России по прыжкам, рассказала, что примерно на 70% довольна своим выступлением. Она также поделилась, что хотела стать первой среди участниц, кто исполнит секвенцию из двух тройных акселей.

«Я где-то на 70% довольна тем, что сделала. Я сама захотела прыгнуть тройной аксель – тройной аксель, такой каскад никто не делал [из девушек на соревнованиях], хотелось сделать его первой. Готовила его недолго, в конце сезона пробовала на тренировках», – рассказала она журналистам. Слова фигуристки приводит ТАСС.

«Очень рада, что смогла занять здесь место, для меня это первый прыжковый турнир, очень обрадовалась, когда увидела списки. Этот турнир ждала больше всего в этом сезоне, потому что можно показывать необычные каскады, которые нельзя показать в программах», – поделилась Дина Хуснутдинова.

Фигуристка также призналась, что планировала прыгать четверной тулуп в каждом раунде. «Но из-за нервов все шло не по плану. Четверной тулуп хорошо на разминке сделала, рада, что почувствовала его на соревновательном льду», – сказала она.

Дина Хуснутдинова заняла второе место на чемпионате России по прыжкам. Она набрала 119,26 балла, уступив победительнице Алисе Двоеглазовой (127,27).

16-летняя фигуристка родилась в Заинском районе Татарстана. В 2025 году она громко заявила о себе на всероссийском уровне: выиграла этап Гран-при в Казани и ранее завоевала бронзовую медаль на этапе в Магнитогорске.