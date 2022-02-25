Дина Гарипова откроет праздник, посвященный юбилею Зеленодольска

В честь 90-летнего юбилея Зеленодольска на сцене ЦКИНТ имени Горького выступят победительница «Голоса», финалистка «Евровидения» Дина Гарипова, вице-чемпион высшей лиги КВН, победитель фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Владимир Шнитко и полуфиналист проекта «Голос», участник конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019» Данил Буранов.

«10 марта Зеленодольск встретит „Город весны“ — яркую концертную программу, где на одной сцене выступят наши знаменитые земляки, а также лучшие солисты и творческие коллективы города», — уточнили ИА «Татар-информ» в администрации города.

Зеленодольск прошел путь от рабочего поселка до моногорода. Отправной точкой в его истории принято считать 10 марта 1932 года. Именно в этот день Всесоюзный центральный исполнительный комитет издал постановление: наделить рабочий поселок Зеленый Дол статусом города.

«Именно поэтому 10 марта стартуют праздничные мероприятия, посвященные юбилею города», — рассказала и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Организатором праздничных мероприятий выступает исполком города. Начало концерта — в 18.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в День всех влюбленных Дина Гарипова рассказала о своей беременности.