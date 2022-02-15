«Бик зур рәхмәт, дуслар!»: Беременную Дину Гарипову растрогали пожелания поклонников

Уроженка Зеленодольского района РТ, победительница «Голоса» и финалистка «Евровидения» Дина Гарипова готовится впервые стать мамой. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Накануне, в День влюбленных, Дина опубликовала фото и подписала его так: «В преддверии новых перемен...».

Подписчики поздравили певицу, написав множество искренних пожеланий. Сама публикация набрала почти 10 тыс. «лайков».

«Боже, Дина, какая новость! Хороший знак! Это очень здорово, поздравляю от всего сердца! Берегите себя», «Диночка, поздравляю! Ты такая нежная! Такая женственная! Вся красота еще больше распускается в ожидании чудес! Пусть этот период дарит вдохновение и внутреннюю улыбку, тепло и уют!» — написали подписчики.

Дину Гарипову поздравила также ее коллега по сцене — певица Эльмира Калимуллина.

«Большое всем спасибо! Бик зур рәхмәт, дуслар!» — ответила всем Дина Гарипова.

Дина Гарипова вышла замуж в 2015 году. Свадьба по всем мусульманским обычаям и официальная регистрация прошли в Казани. Ее избранником стал Равиль Бикмухаметов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».