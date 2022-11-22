Дима Билан планирует купить и восстановить дом деда в Пестрецах

Певец Дима Билан планирует купить и восстановить дом в селе Пестрецы, который принадлежал его деду, но пока находится в раздумьях. Об этом «Татар-информу» рассказала жительница Пестрецов — соседка артиста по участку Любовь Маркова.

«У Димы уже возникли сомнения... Я ему сказала: „Дим, тебе тут никакого покоя не будет“. А он ответил, что не хотел бы, чтобы его семью тревожили», — поделилась собеседница агентства.

Билан посетил родное село 9 ноября, а на следующий день дал концерт в Казани, где рассказал поклонникам, что был в Пестрецах.

«Дима при покупке дома, конечно, изначально хотел тишины, спокойствия, но я его предупредила, что здесь это навряд ли получится. Каждый день приезжают журналисты, снимают... Дима пока думает. На видео с домом, которое он выложил у себя на странице, присутствует также его двоюродная сестра Наташа, она в очках. Но родственники скромные, не очень-то хотят разговаривать про свою личную жизнь», — пояснила соседка.

Видеоролик с рассказом про дом деда, растущую во дворе черемуху и смородину, реку Мешу и детство Дима Билан выложил накануне.

«Поездка в Пестрецы, к дому дедушки, в котором я провел часть своего детства. Как же было радостно встретить знакомые лица!» — подписал пост 40-летний музыкант.

«Этот дом мне казался очень большим. Здесь было очень много смородины. Она прямо по всему периметру шла. Бочка стояла. Летом она нагревалась, и можно было купаться. Но купаться приходилось с какими-то рачками, которые там плавали. Но это никак не смущало», — заметил Билан.

По словам певца, его дедушка умер, когда сам он был еще ребенком. О том, что так мало общался с дедом, артист жалеет всю жизнь, но думает наконец-то «закрыть гештальт».

«Я сидел у него на руках, дедушку тоже звали Дима. Его называли Митя, — поделился артист. — Я очень смутно это помню. Мне все время было жалко, что я его почти не застал, потому что у меня с ним был невероятный контакт. Помню, медали (дедушки — прим. Т-и) таскал по улице… Я типа военный! Растащил же куда-то. Да не только я на самом деле. Желающих было много, а я — слегка. Дедушка же герой был!»