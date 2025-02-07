Диляра Дамар стала новым председателем Молодежной ассамблеи народов Татарстана

Диляра Дамар

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новым председателем Молодежной ассамблеи народов Татарстана стала Диляра Дамар. Ранее она была исполняющим обязанности председателя. Кандидатура общественницы была единогласно поддержана на конференции ассамблеи.

«Диляра Дамар показывает себя эрудированным человеком, имеет два образования: по экономике и международным отношениям. Она готовый политик, умеет слушать людей. У нее очень хорошие организационные способности», – отметил руководитель Исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, выдвигая кандидатуру претендентки.

Диляра Дамар стала исполняющим обязанности председателя Молодежной ассамблеи народов Татарстана после того, как Тимур Кадыров был назначен директором Дома дружбы народов РТ.