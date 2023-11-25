Дилемма «Ак Барса»: почему не стоит задумываться об отставке Зинэтулы Билялетдинова

В последних семи матчах «Ак Барс» Билялетдинова потерпел шесть поражений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Билялетдинов потерял вкус к работе?

Разговоры о том, что Зинэтула Билялетдинов со своим хоккеем не меняется и не хочет менять систему, настойчиво повторяются от узкого круга лиц в медиасреде. Давайте разберем, в чем претензия московской прессы.

Да, есть некоторые основания полагать, что заслуженный мэтр, давший себя уговорить вернуться в большой хоккей на высшем уровне республики, уже не готов включаться в работу в прежнем режиме. Зинэтула Хайдярович всегда был силен именно тем, что умел работать с игроками, приглашал их к себе в кабинет и подолгу разговаривал, выясняя их потребности или вопросы, которые их тревожат. Тонкий психолог, умеющий находить для каждого нужные слова и мотивацию, он всегда вкладывал много сил именно в эту составляющую своей работы.

В одном из недавних интервью бывший защитник «Ак Барса», ныне капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, как Билл решал проблему плохого настроя тогда еще молодого хоккеиста.

«Билялетдинов сам меня к себе вызвал, потому что видел, что я недовольный сижу. Вызывает и спрашивает: «Что с тобой происходит? Может, в семье проблемы?» А я, тогда еще молодой игрок, отвечаю ему, вот дословно: «А **** [чего] я сижу и хоккей смотрю?» Билялетдинов такой: «В смысле?» Я говорю: «В большинстве не играю, сижу на лавке хоккей смотрю». И тут он закипел! «Так вот какая ***** [ерунда] у тебя, – говорит. – Я-то думал, у тебя какие-то проблемы. А ты недоволен, что в большинстве не играешь». После этого мы еще пообщались. И через пару матчей Зинэтула Хайдярович начал меня в большинстве выпускать», – рассказывал Панин в интервью «Матч ТВ».

А вот что, уже оглядываясь на закончившуюся игровую карьеру, рассказывал экс-форвард «Ак Барса», ныне главный тренер подмосковного «Атланта» Николай Лемтюгов:

«Он [Билялетдинов] работал в более строгом стиле, но также использовал диалог. Он старался передать нужные вещи. Одна из моих ошибок заключается в том, что я в свое время не услышал его. Возможно, я его слушал, но не слышал. Если бы услышал, моя карьера пошла бы в лучшем направлении», – не без доли грусти рассуждал Лемтюгов.

Билялетдинов – тонкий психолог, умеющий находить для каждого нужные слова и мотивацию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Встает вопрос, насколько теперь Билл готов так глубоко копать, вкладывать энергию в индивидуальную работу. Уже далеко не молодой специалист отдыхал почти четыре года, которые проводил с семьей, радовался развитию карьеры и семейной жизни внука, рождению правнука. Другими словами, успел «размякнуть» и полностью переключить голову с хоккейных дел на семейные.

Нет, изредка его можно было заметить в ВИП-ложе на играх «Ак Барса». В 2019 году, например, он посетил ретро-матч с «Салаватом Юлаевым» во Дворце спорта. Но говорить, что Зинэтула Хайдярович держал руку на пульсе команды или тщательно отслеживал новые тренды хоккея, не приходится.

Теперь же в течение четырех послематчевых пресс-конференций тренер объяснял журналистам, что перед каждой игрой разговаривает с игроками и те его вроде бы слушают, но, выходя на лед, «недорабатывают».

Когда корреспондент «ТИ-Спорт» попытался выяснить, почему так происходит и нет ли у наставника «Ак Барса» чувства, что контакт с командой налажен не до конца, он резко поменялся в лице и непривычно серьезно стал объяснять, почему это не так.

«Нет, конечно, такого нет. Не выдумывайте, хорошо? Я сказал, что проблемы есть, но они не связаны с такими червяками. Не надо выдумывать, хорошо?» – сказал Билялетдинов.

Сама реакция на вопрос уже говорит о том, что попали в больную точку – триггер срабатывает там, где действительно беспокоящая тема. А после крайнего проигранного матча с «Куньлунем» Билл, по сути, подтвердил тезис, что пока не смог полноценно вернуться на прежний уровень вовлеченности в работу.

«Наверное, где-то я недорабатываю. Никак не можем переломить эту ситуацию», – ответил он журналистам на вопрос о шести поражениях в семи играх.

«Я сказал, что проблемы есть, но они не связаны с такими червяками. Не надо выдумывать, хорошо?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Только честный труд» и «обновление крови»?

Другой вопрос, что Билл – совсем не тот специалист, который будет мириться с тем, что у него перестало что-то получаться, и не попытается это исправить. «Только честный труд» – его крылатая фраза, которую он непременно применяет и к себе.

Паники и ощущения безнадежности, как это было в прошлом сезоне при Олеге Знарке, сегодня нет. Нет и опасения, что Билялетдинов не выправит ситуацию. При оценке работы Зинэтулы Хайдяровича нужно принимать во внимание несколько важных моментов.

Во-первых, нынешняя команда, в отличие от предыдущих чемпионских, не была собрана лично специалистом. Он пришел в нее посередине прошлого сезона, подкрутил несколько расстроенных струн и на всеобщем кураже, что атмосфера в коллективе наладилась, довел ее до финала Кубка Гагарина. Фактор смены на более хладнокровного тренера, успокоившего лидеров, сработал в краткосрочной перспективе, но на длинной дистанции появились трудности.

Биллу необходимо находить общий язык и учитывать непростой характер Александра Радулова, выстраивать оборону с теми защитниками, которые есть, и искать место под Дамира Жафярова и Евгения Свечникова, которых ему подали как больших звезд. Но дело в том, что модель игры Билялетинова совершенно не предполагает четыре звездных звена – он мог здорово сколотить коллектив из работяг без особых скиллов типа Романа Манухова, Ярослава Косова, Рафаэля Батыршина или Алексея Потапова.

Признание ошибок – первый шаг к исправлению ситуации, и Билл на одной из последних пресс-конференций уже признал ошибочность тактики упования «на авось»:

С последними приобретениями, которые одобряет уже сам Билялетдинов, ситуация должна выправляться Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас всегда были легионеры, но мы умышленно пошли немного по другому пути. Хотели пройти определенный этап теми ребятами, кто есть в составе. Сейчас мы считаем, что нам необходимы дополнительные игроки, которые могли бы нам помочь. После выезда на Дальний Восток демонстрируем не самые хорошие игры», – говорил Билялетдинов.

А ведь с начала лета и по сей день не раз писали, что оборонительную линию нужно укреплять, а ответ Марата Валиуллина, что нынешний ростер защитников вполне годится для больших задач, не был убедителен.

С последними приобретениями, которые одобряет уже сам Зинэтула Хайдярович, ситуация должна постепенно выправляться. Приход в нападение Райли Барбера должен взвинтить конкуренцию за место в топ-6, что подтолкнет Радулова и Дмитрия Яшкина работать ответственнее.

Укреплять оборону генеральный менеджер тоже теперь принялся, советуясь с наставником команды. Переход универсального Алексея Марченко должен не только усилить защиту, но и подтянуть количество набранных очков в большинстве. Судя по всему, время Вячеслава Войнова уходит, и необходимы замены под его функции прямо сейчас. «Обновление крови» в команде и точечные обмены в обозримом будущем должны стать импульсом к выходу из кризиса.