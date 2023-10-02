Фактор Войнова и трансферы под Билла: что не так с защитой «Ак Барса» и как ее усилить

«Ак Барс» пропускает много вне зависимости от отсутствия или наличия Войнова в составе, но он добирал необходимые очки

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» позволяет наносить слишком много бросков

Проблемы в оборонительной линии «Ак Барса» на сегодняшний день видны невооруженным глазом. И надо признать, что отсутствие травмированного Вячеслава Войнова здесь играет далеко не последнюю роль. В 10 стартовых матчах сезона казанцы пропустили 23 шайбы. А вместе с играми против «Торпедо» и «Амура» пропущенных уже 28.

Если сравнивать год к году, то в минувшем сезоне со звездным защитником в составе казанцы пропустили за первые 10 игр лишь 15 шайб. Например, в сентябре 2022-го «барсы» не позволили забросить ни разу «Салавату Юлаеву». И это с учетом того, что в «Ак Барсе» Олега Знарка тогда царили раздрай и полная неразбериха. Выходит, что популярный тезис о сверхоборонительном хоккее Зинэтулы Билялетдинова – это миф?

Совсем недавно мы писали, что одна из причин провального старта – неуверенная игра Тимура Билялова. По основным показателям – коэффициенту надежности и отраженным броскам – он не входит даже в топ-15 всех вратарей КХЛ.

Однако сваливать всю вину исключительно на голкипера не стоит. Все в тех же 10 матчах защита «Ак Барса» допустила у своих ворот 252 броска (больше 25 в среднем за игру). Далеко не тот показатель, которым может похвастать топовая команда с качественной оборонительной линией.

199 бросков нанесли соперники по воротам Билялова за 8 матчей. Цифры не для команды, которую принято считать оборонительной. Фото: ak-bars.ru

Дело только в отсутствии Войнова?

Немало критических замечаний получил год назад Войнов. Однако при нем «Ак Барс» на старте прошлого сезона так много не пропускал. Да и в целом Вячеслав неплохо помогал атаке и при розыгрышах большинства. В прошлом сезоне в 79 играх он набрал 30 очков. Сейчас бы его диспетчерские качества сильно пригодились забуксовавшим нападающим.

Но Войнов получил травму лишь в сентябре. Как обстояли дела с обороной «Ак Барса» на предсезонке и в матче с ЦСКА? Возьмем отрезок из тех же десяти матчей – получаем 21 пропущенный гол за 10 игр при звездном защитнике в составе. Отсюда можем сделать вывод – оборона «Ак Барса» стала проседать вне зависимости от наличия или отсутствия в команде Войнова.

Если обратиться к статистике по блокированным броскам, то за первые 10 игр нового сезона казанцы «подставлялись» под шайбу всего 145 раз (меньше 15 за матч), оставляя эту работу на вратарей.

Сложив два подсчета – количество нанесенных и блокированных бросков, мы видим довольно внушительный разрыв. Защитниками пресекается лишь каждый четвертый бросок. Очень большая нагрузка ложится на вратарей.

В предсезонке с Войновым в составе «Ак Барс» шайб 19 голов за 9 матчей. Без него за стартовые 10 игр казанцы пропустили 23 шайбы. Фото: ak-bars.ru

Оборона «Ак Барса» нуждается в укреплении

Таким образом, мы вновь приходим к старой и уже набившей оскомину проблеме. Отсутствие надежных и опытных защитников, способных как ложиться под шайбы, так и играть на опережение. Классическим игроком такого типа, например, является Дамир Шарипзянов из «Авангарда». Татарин снискал любовь болельщиков из Омска именно за счет самоотверженности и отсутствия боязни блокировать шайбы своим телом.

В похожей манере в «Ак Барсе» действовал Альберт Яруллин, который был способен и накрыть шайбу и бросить от синей линии. Нечто подобное показывал в моменте в Казани и Михаил Сидоров, ныне выступающий в нижнекамском «Нефтехимике».

Вывод один. C той конфигурацией оборонительной линии, какая есть у «Ак Барса» сейчас, рассчитывать на итоговый успех невозможно. Первый отрезок сезона показал, что план с упором на сильную атаку и бразильскую философию (вы забьете нам сколько сможете, а мы – сколько захотим) не работает. Даже после возвращения в строй Войнова «Ак Барсу» для цельности необходим качественный и опытный «домосед». Однако, судя по всему, работа в этом направлении поставлена на паузу.

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на предсезонной пресс-конференции намекал, что какой-либо острой необходимости в усилении защиты нет. Появится возможность – возьмем, нет – спешить не будем. Примерно такой посыл звучал от генменеджера «барсов». Вероятно, и место под потенциальное возвращение Дмитрия Воронкова бережется.

Прямо сейчас «Ак Барс» – разбалансированная команда с огромным креном на атаку и сверхлегкую оборону. С таким дисбалансом рассчитывать на Кубок смысла нет.

Фото на анонсе: ak-bars.ru