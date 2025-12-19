news_header_top
Экономика 19 декабря 2025 18:35

Digital-экономист: возврат инфляции к цели в 4% возможен во второй половине 2026 года

Центральный банк снизил ключевую ставку до 16% с предыдущих 16,5%. Однако это ожидаемый шаг, который не меняет общей жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Таким мнением с «Татар-информом» поделился digital-экономист Равиль Ахтямов.

«Причина – растущие инфляционные ожидания (13,7%), которые теперь важнее для регулятора, чем текущее замедление инфляции. Ключевые риски на 2026 год: повышение НДС и тарифов ЖКХ; сохраняющаяся внешняя нестабильность», – сказал он.

По мнению Ахтямова, возврат инфляции к цели в 4% возможен не раньше второй половины 2026 года.

«Параллельно для банков начинается новая эра регуляторной строгости: с 2026 года штрафы за нарушения будут исчисляться процентами от капитала, достигая для крупных игроков миллиардов рублей. ЦБ балансирует, с одной стороны медленно смягчая денежную политику, а с другой – резко ужесточая надзор за банками. Это путь к стабильности, но он будет долгим», – считает экономист.

Напомним, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

#ключевая ставка центробанка #инфляционные ожидания #центробанк РФ
