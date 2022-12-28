Die Welt: Россия противостоит санкциям успешнее, чем предполагалось на Западе

Российская экономика успешнее, чем предполагалось, противостоит санкциям западных стран. Даже Международный валютный фонд прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4%, заявил журналистам немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

«В апреле МВФ предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5%. В июле он понизил прогноз до 6%, а в последний раз в октябре — согласился на совсем уж жалкие 3,4%. Да и прогноз Фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 всего 2,3%», — цитирует журналиста РИА Новости.

Штайнер отметил, что в конце года традиционно россияне «еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы», поскольку любят праздники, которые начинаются 31 декабря с новогодней елки, подарков, с некоторых пор и с посещения ресторанов.

«Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом», — отмечает автор статьи.

При этом он констатировал, что данная картина «как-то не вяжется» с представлением о стране, которая «находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями».

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации на Украине, о которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день Евросоюз ввел девятый пакет рестрикций.