Деятели культуры возложили цветы к мемориальной доске Ильгама Шакирова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, в день рождения народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова его коллеги по творческому цеху, коллектив Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая провели ряд памятных мероприятий, в том числе возложили цветы к мемориальной доске, установленной на доме, где проживал легендарный певец.

Народный артист Татарстана Фарит Хатипов считает, что Ильгам Шакиров обладал исключительно сильным голосом и обладал уникальным тембром, который не встречается у других народов мира. «Мы вместе работали в филармонии. В его доме я бывал часто, туда приходили все люди искусства. Такого душевного, полного чувств голоса нет ни в одной другой стране. Если бы он пел в опере, наверняка прославился бы на весь мир. Но он служил своему народу. Этим татары и счастливы», – сказал артист.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хатипов также рассказал о дружбе, которая связывала его с Ильгамом Шакировым. «Мы с ним были очень близкими друзьями. Я ездил в его родную деревню, по дороге у меня родилась посвященная ей песня “Яңа Бүләк”. Эти песни хранятся на радио, в телевидение. Имя Ильгама Шакирова навсегда сохранится в памяти народа», – убежден Фарит Хатипов.

Заслуженный артист Татарстана Газинур Фарукшин поделился воспоминаниями об Ильгаме Шакирове. «Мы с детства слушали его, были влюблены в его талант. Затем я и сам стал певцом. Мы с Ильгамом абый были во многих местах. Сибирь, Средняя Азия, другие уголки нашей страны. Ильгам абый имел голос от Бога. Хочу поблагодарить народ за любовь к Ильгаму абый», – сказал певец.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как ранее сообщал «Татар-информ», в день рождения Ильгама Шакирова артисты филармонии возложили цветы на его могилу.

