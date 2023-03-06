«Девятый год слышу про 120 млн рублей»: Магдеев разнес «Булгарпиво» за долги по налогам

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал генерального директора компании «Булгарпиво» Руслана Якушева за долги по акцизам — на сегодняшний день это самый крупный должник в Автограде.

«Всем тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги — не спасибо», — сказал он на аппаратном совещании в мэрии.

Ранее на отчетной сессии в Набережных Челнах Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на рост задолженности по всем видам налогов по городу. «Это абсолютно справедливо», — отметил на совещании Магдеев.

«Давайте мы в рабочем порядке у меня тоже по этому вопросу соберемся. Сколько помню, по „Булгарпиву“ — сумма 120 млн рублей. Девятый год я это слышу», — заметил градонавальник.

Магдеев поделился, что случайно встретил Якушева, возвращаясь домой на самолете из Москвы.

«В самолете ему высказал, когда летели из Москвы в Челны. Говорю: „Привет тебе от налоговой инспекции. Ты пока в зоне критики“. Он смутился немного, я говорю: „Подожди, также не бывает, сколько помню тебя, себя, все время эта цифра — 120 миллионов“. Меня разбуди, я точно знаю, что „Булгарпиво“ государству должно. Оно какие-то преференции что ли имеет? Почему вокруг него все ходят? Почему не уплачивает акцизы? Они идут в федеральный бюджет, там разницы нет», — отметил руководитель города.

Начальник ИФНС города Диана Сагетдинова сообщила, что по итогам 2022 года задолженность в консолидированный бюджет Татарстана выросла на 36%, или на 331 млн рублей, при этом в бюджет города задолженность снизилась на 4%, или на 9 млн рублей.

«Рост задолженности произошел за счет неуплаты в установленный срок акциза на пиво в сумме 122 млн рублей, а также доначисленных сумм в результате выездных налоговых проверок по налогу на прибыль», — отметила докладчица.

Сагетдинова также сообщила, что кампания по уплате имущественных налогов физическими лицами продолжает выявлять недисциплинированных граждан.

«Несмотря на общее снижение задолженности по имущественным налогам к началу года на 36 млн рублей, ее уровень по состоянию на 1 января все же остается значительным и составляет 350 млн рублей», — сообщила Сагетдинова.

Наибольшее число должников оказалось среди владельцев транспортных средств с общей суммой задолженности 223 млн рублей. Задолженность по налогу на имущество составила 103 млн рублей, по земельному налогу — 24 млн.