Девятиклассники РТ на ОГЭ лучше всего сдали английский язык и литературу

В Татарстане самые высокие результаты ОГЭ девятиклассники получили по английскому языку и литературе. Самая низкая средняя оценка – по информатике и обществознанию. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Увеличилось не только количество, но и доля участников, получивших по результатам ОГЭ "отлично" по математике и физике», – отметил глава Минобрнауки РТ.

По его словам, среди предметов ОГЭ по выбору «лидером по количеству и общей доле участников» остается информатика.

«Также по-прежнему лидирует география. Как в абсолютных, так и в относительных значениях увеличивается число детей, которые выбирают физику, биологию, родной язык», – сказал Хадиуллин.

Выпускники девятых классов сдавали четыре обязательных экзамена – русский язык, математику и два предмета по выбору. Дети с ограниченными возможностями здоровья могли сдать только два предмета – русский язык и математику.

Всего основной государственный экзамен сдали более 45,1 тыс. выпускников. Их количество по сравнению с 2024 годом выросло на 3 тыс. человек.