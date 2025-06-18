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Общество 18 июня 2025 11:26

Девяти из десяти должникам по алиментам из Татарстана запрещено выезжать за рубеж

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В Татарстане 90% должников по алиментам не могут выехать за границу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.

«Как правило, каждый должник, имеющий задолженность по алиментам от 10 тыс. рублей автоматически ограничивается в праве выезда за пределы России», – объяснил Альберт Ибятуллин.

По данным ФССП, на сегодня в республике насчитывается около 26 тысяч человек, имеющих задолженность по алиментам, тысяча из них – женщины.

#судебные приставы #долг #алименты #выезд за границу
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