Девяти из десяти должникам по алиментам из Татарстана запрещено выезжать за рубеж

В Татарстане 90% должников по алиментам не могут выехать за границу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.

«Как правило, каждый должник, имеющий задолженность по алиментам от 10 тыс. рублей автоматически ограничивается в праве выезда за пределы России», – объяснил Альберт Ибятуллин.

По данным ФССП, на сегодня в республике насчитывается около 26 тысяч человек, имеющих задолженность по алиментам, тысяча из них – женщины.