В Татарстане порядка тысячи женщин задолжали алименты своим детям

В Татарстане среди должников по алиментам около тысячи – женщины. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.

«Традиционно подавляющее большинство должников — мужчины. Женщин значительно меньше — как правило, это те, кто был лишен родительских прав. В таких случаях алименты перечисляются в пользу детских домов. Санкции к должникам применяются одинаковые, вне зависимости от пола», — отметил Альберт Ибятуллин.

По данным ФССП, на сегодня в республике насчитывается около 26 тысяч человек, имеющих задолженность по алиментам.