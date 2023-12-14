Девять премьер и удачные новинки прошлых сезонов: в Казани завершился фестиваль Concordia

«Необычный, сложный, интересный», — такими эпитетами награждают гости один из брендовых проектов ГАСО РТ — Международный фестиваль современной музыки Concordia имени Софии Губайдулиной. В этом году он прошел в Казани в 13-й раз.

Здесь исполняют произведения, которые еще не звучали в Казани, открывают новые имена композиторов и «стряхивают пыль» с тех, чьи неоправданно забыли.

За год программа накопилась. Да так, что хватило на шесть концертных вечеров. Традиционно на каждом из них прозвучали премьеры — одна мировая, одна российская и семь казанских.

К примеру, кульминационной точкой концерта-открытия фестиваля стала мировая премьера поэмы для хора и оркестра «Поэт» казанского молодого и перспективного композитора Миляуши Хайруллиной.

Как говорит сама композитор, «Поэт» — музыкальное рассуждение о судьбе творческого человека. В поэме шесть частей, и в каждой используется стихотворение одного из национальных поэтов.

Но не только этим удивлял первый фестивальный день. Пока ГАСО РТ давал заключительное выступление на гастролях в Китае, вместо них по приглашению маэстро Александра Сладковского на сцену вышел оркестр центра современной музыки Софии Губайдулиной. К нему присоединились Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой и капелла Дмитрия Железнова.

Второй концерт отметился российской премьерой музыки к балету Danzas meigas испанского композитора Рохелио Гроба. Музыкант старался вплести в свои сочинения национальный колорит родной земли — Галисии. Danzas meigas — яркое тому подтверждение.

Есть ощущение, что Danzas meigas станет не единственным сочинением Рохелио Гроба в репертуаре ГАСО РТ. Композитор весьма плодовитый, в его «арсенале» больше 700 сочинений, многие из которых еще не слышал этот мир.

Не обошлось в этот вечер и без казанской премьеры Третьей симфонии Альфреда Шнитке — одной из самых монументальных в творчестве композитора XX века.

В третий вечер впервые прозвучала праздничная увертюра армянского композитора Александра Арутюняна. Он как и Гроба вплетает свое национальное наследие в творчество, но работает исключительно по принципам классицизма.

Продолжили череду казанских премьер на четвертом концерте, где исполнили «шуточное» сочинение Дмитрия Шостаковича — «Адажио из балета „Светлый ручей“». Сюжет его строится вокруг поездки советской балетной труппы на Кубань, где артисты встречаются с работниками колхоза.

В пятом концерте казанцам подарили сразу три местные премьеры — Концерт для виолончели с оркестром Самуэля Барбера, Stille und Umkehr Бернда Алоиса Циммермана и «Чехов-Симфонию» Александра Радвиловича.

Приятно осознавать, что современные композиторы не только могут услышать свои сочинения вживую, но и повлиять на репетиционный процесс, как это случилось с «Чехов-Симфонией». Александр Радвилович в последний раз был в Казани больше 35 лет назад. Приехал, чтобы лично «проконтролировать» премьеру его сочинения в татарстанской столице.

Но как оказалось, контролировать ничего не пришлось: «Я рад сотрудничеству с ГАСО РТ. Оркестр в великолепном состоянии, работают отзывчивые, вдумчивые музыканты, которые откликаются на любое замечание. Например, я передал дирижеру небольшой список своих пожеланий, он озвучил их на генеральной репетиции и все пункты из перечня были тут же исполнены!»

Александр Радвилович признается: у «Чехов-Симфонии» счастливая судьба. Она прозвучала уже 12 раз в разных странах и городах России, но в Казани исполнение вошло в топ лучших.

«Даже несмотря на то, что в оркестре нет нескольких редких инструментов, например рототома. Но коллектив изловчился, выкрутился и нашел достойные замены», — поделился он.

На заключительном концерте среди премьерных сочинений прозвучал «Ночной отдых в Мадриде» Лучано Берио.

Приятно видеть, что не забывают и об удачных новинках татарстанских композиторов прошлых сезонов, таких как «Великий шелковый путь» Эльмира Низамова.

Как повелось, на Concordia Госоркестром РТ дирижируют приглашенные музыканты. В этот раз в Казань приехали Сесар Альварес (Испания), Карен Дургарян (Армения), Кристофер Чен (Китай), Алексей Рубин (Россия) и Алессандро Кадарио (Италия).

Сольные партии брали на себя пианист Энджел Вонг, виолончелисты Рустам Комачков, Сергей Словачевский и Александр Рамм, органистка Евгения Кривицкая и скрипач Даниил Коган.

И все же современная академическая музыка не для всех — в этом признавалась и сама София Губайдулина. Сегодня свой расцвет переживает искусство развлечений, в то время как современное академическое сталкивается подчас с агрессивным отрицанием, говорила она.

«Стремление поддержать именно современное искусство и дать этому проекту название Concordia, что значит согласие, примирение — это очень важный, хотя и непростой шаг в защиту обоих видов духовной активности...», — уверена композитор.

Но надо сказать, что ГАСО РТ под руководством маэстро Сладковского сумел воспитать свою публику, которая преданно идет на любые программы коллектива. В последний раз перед полупустым залом оркестр выступал разве что в период ковидных ограничений.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра