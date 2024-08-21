Девять компаний приняли участие в выставке партнерских финансов в Альметьевске

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Соборной мечети Альметьевска состоялась выставка исламских банковских продуктов. Мероприятие прошло в рамках выездного пленума Духовного управления мусульман Татарстана, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ценные бумаги, исламские дебетовая карта и лизинг, расчетный счет для юрлиц, рассрочка, халяльный кэшбэк и другие проекты презентовали представили Гарантийного фонда Татарстана, Фонда поддержки предпринимательства РТ, Региональной лизинговой компании, «АК БАРС» Банка, «АК БАРС КАПИТАЛа», Агентства по государственному заказу, ФД «Амаль», Сбербанка, Халяльного решения Halal Card. С экспозицией ознакомились муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представители банков и другие гости.

Затем для гучастников пленума провели экскурсию по обновленной мечети, женскому отделению медресе им. Р. Фахреддина, средней общеобразовательной школе с татарским языком обучения «Нур», кампусу ПАО «Татнефть».

Мечеть, построенная в 1995 году, в июне открылось после реконструкции. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Эксперимент по исламскому банкингу с сентября прошлого года проводится в четырех регионах России: Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Его участниками могут стать банки, некредитные финансовые организации, потребительские кооперативы, общественные фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества и товарищества.