Девять «Ансатов» производства КВЗ переданы Национальной службе санитарной авиации

Медицинский вертолет «Ансат»

Фото: пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Национальная служба санитарной авиации (НССА) получила последние девять произведенных на Казанском вертолетном заводе медицинских вертолетов «Ансат» из 37, договор на поставку которых был заключен ранее. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех».

«Ансаты» сейчас используются для медицинской эвакуации по всей стране и наряду с Ми-8МТВ-1 составляют основу воздушного парка НССА. Среди главных преимуществ машины в холдинге называют меньшую стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Легкий вертолет отличается более высокой готовностью к взлету. К тому же он способен садиться на малые необорудованные площадки.

«В рамках исполнения контракта на передачу 66 вертолетов для НССА на сегодня сданы все 37 запланированных к поставке вертолетов „Ансат“, а также 20 Ми-8МТВ-1. Еще девять „восьмерок“ заказчик получит в следующем году. Благодаря поставкам <…> расширяется география применения санитарной авиации, растет количество спасенных жизней людей», — прокомментировал это событие заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королев.

«Вертолеты „Ансат“ для Национальной службы санитарной авиации — настоящие рабочие лошадки, современные и удобные. Они позволяют оказывать экстренную медицинскую помощь в случае серьезных ЧП, а также жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Сегодня в парке НССА насчитывается 40 таких машин. С их помощью специалисты ежегодно спасают тысячи жизней, в том числе детских», — заметил в свою очередь заместитель генерального директора НССА, главный пилот Олег Король.

Медицинские «Ансаты» поставляются с так называемой «стеклянной кабиной». На одном экране отображаются пилотажно-навигационные параметры полета и показатели основных систем вертолета. Это заметно повышает удобство пилотирования и снижает нагрузку на летчиков. Кроме того, вместимость кабины вертолета (наибольшей в своем классе) позволяет разместить там полноценный медицинский реанимационный модуль для пациента и сопровождающих больного медиков.

Национальная служба санитарной авиации была создана в 2019 году как единый оператор воздушной скорой помощи в рамках федерального проекта, который реализуют Минздрав РФ, Минпромторг РФ и госкорпорация «Ростех» по поручению Президента России Владимира Путина. В завершающемся 2023 году ее охват вырос до 60 регионов, а авиапарк достиг объема в 60 вертолетов.

Прежде «Татар-информ» сообщал, что Казанский вертолетный завод работает над опытным образцом импортозамещенного вертолета «Ансат» и готовится к летным испытаниям. Благодаря новому отечественному двигателю у машины должна увеличиться дальность полета.