Благодаря новому отечественному двигателю «Ансат» увеличит дальность полета

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Благодаря новому отечественному двигателю ВК-650В, сертификат на который планируется получить в 2024 году, «Ансат» увеличит дальность полета с 500 км до 660 км. Об этом гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил Президенту Владимиру Путину.

«Я уже говорил про „Ансат“, в 2024 году, как только мы получим новый двигатель ВК-650, мы увеличим дальность полета с 500 км до 660 км, а с дополнительным топливным баком будет и до 800. Мы заменим все импортные комплектующие», — сказал глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что двигатели хорошие и экономичные, крейсерская скорость (скорость движения с наименьшим расходом топлива на километр пути — прим. Т-и) винтокрылой машины составит 250–280 км в час

По словам Чемезова ВК-650В будет устанавливаться, помимо «Ансатов», еще на многоцелевом вертолете Ка-226.

«Сегодня там стоят иностранные двигатели, но в 2024 году мы, надеюсь, уже завершим все испытания и получим сертификацию», — сказал гендиректор госкорпорации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский вертолетный завод работает над опытным образцом импортозамещенного вертолета «Ансат» и готовится к летным испытаниям.