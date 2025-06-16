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Происшествия 16 июня 2025 12:26

Девушку-водителя, по чьей вине произошло массовое ДТП в Казани, ждет суд

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В Казани перед судом предстанет 20-летняя девушка, которую обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

По версии следствия, в феврале прошлого года женщина, не имевшая водительских прав, за рулем автомобиля Hyundai Solaris на большой скорости выехала на встречку.

«Татар-информ» рассказывал, что на Мулланура Вахитова произошло массовое ДТП, где девушка-водитель выехала на встречку и столкнулась с Nissan X-Trail. От удара Nissan отбросило на Mercedes.

В итоге пострадали водители Hyundai и Nissan, еще троих пассажиров Solaris, в том числе одного ребенка, увезли медики скорой помощи.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Казани для рассмотрения.

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