Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Выезд на встречку стал причиной массового ДТП в Казани, четыре человека в больнице
Накануне вечером на Мулланура Вахитова произошло массовое ДТП.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 19-летняя девушка-водитель Hyundai Solaris выехала на встречку и столкнулась с Nissan X-Trail. От удара Nissan отбросило на Mercedes.
В итоге пострадали водители Hyundai и Nissan, еще троих пассажиров Solaris, в том числе одного ребенка, увезли медики скорой помощи.
Проводится административное расследование.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников