Выезд на встречку стал причиной массового ДТП в Казани, четыре человека в больнице

Накануне вечером на Мулланура Вахитова произошло массовое ДТП.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 19-летняя девушка-водитель Hyundai Solaris выехала на встречку и столкнулась с Nissan X-Trail. От удара Nissan отбросило на Mercedes.

В итоге пострадали водители Hyundai и Nissan, еще троих пассажиров Solaris, в том числе одного ребенка, увезли медики скорой помощи.

Проводится административное расследование.