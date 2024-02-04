news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 4 февраля 2024 09:56

Выезд на встречку стал причиной массового ДТП в Казани, четыре человека в больнице

Скопировать ссылку

Накануне вечером на Мулланура Вахитова произошло массовое ДТП.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 19-летняя девушка-водитель Hyundai Solaris выехала на встречку и столкнулась с Nissan X-Trail. От удара Nissan отбросило на Mercedes.

В итоге пострадали водители Hyundai и Nissan, еще троих пассажиров Solaris, в том числе одного ребенка, увезли медики скорой помощи.

Проводится административное расследование.

#массовое дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2