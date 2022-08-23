В Татарстане ищут девушку-подростка, которая пропала пять дней назад

Сообщение о пропаже 17-летней девушки появилось на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Известно, что девочка пропала 19 августа в селе Высокая Гора. С тех пор о ее местонахождении неизвестно.

Рост девочки около 160 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в синюю футболку, черные брюки, на ногах синие босоножки. С собой маленькая сумочка.

В пресс-службе МВД по РТ «Татар-информу» подтвердили, что идут поиски девушки.

Фото: © фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт»

Как стало известно агентству от источника, ранее девочка уже уходила из дома.

Напомним, что ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ищут 17-летнего подростка, который пропал 18 августа.