В Казани пятые сутки ищут 17-летнего подростка

Информация о пропаже 17-летнего жителя Казани появилась на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Сообщается, что подросток пропал 18 августа. С тех пор о его местонахождении никто не знает.

Рост юноши около 180 см, волосы черные, глаза темно-карие. Был одет в черные футболку и шорты, на ногах белые кроссовки. С собой черный рюкзак.

В пресс-службе МВД по РТ «Татар-информу» подтвердили информацию о поиске подростка.

Как стало известно агентству от источника, ранее юноша уже уходил из дома.

