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Девушки-волонтеры из Челнов поделились кадрами с поездки в зону СВО
Активистки Набережных Челнов, которые поддерживают наших бойцов на передовой, недавно вернулись из поездки в зону спецоперации. Волонтерская группа «Своих не бросаем 16» — одна из первых, которая начала помогать военным с первых дней СВО.
В очередной поездке активисты передали продукты питания, медикаменты, технические и специальные средства, оборудование.
Также волонтеры поделились с редакцией кадрами с последней поездки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Набережных Челнов в Лисичанск отправилась фура с гуманитарным грузом.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной.
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