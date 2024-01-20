Девушки-волонтеры из Челнов поделились кадрами с поездки в зону СВО

Фото: Лилия Гатина

Активистки Набережных Челнов, которые поддерживают наших бойцов на передовой, недавно вернулись из поездки в зону спецоперации. Волонтерская группа «Своих не бросаем 16» — одна из первых, которая начала помогать военным с первых дней СВО.

В очередной поездке активисты передали продукты питания, медикаменты, технические и специальные средства, оборудование.

Фото: Лилия Гатина

Также волонтеры поделились с редакцией кадрами с последней поездки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Набережных Челнов в Лисичанск отправилась фура с гуманитарным грузом.

Фото: Лилия Гатина

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Фото: Лилия Гатина

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