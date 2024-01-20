Из Набережных Челнов в Лисичанск отправилась фура с гуманитарным грузом

Набережные Челны отправили в Лисичанск очередной многотонный большегруз с гуманитарным грузом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Сегодня отправили гуманитарный груз в город Лисичанск. В составе груза необходимые продукты питания для приготовления горячей пищи жителям Лисичанска», — написал он.

Магдеев напомнил, что группа челнинских волонтеров во главе с Рустамом Гатиным ежедневно обеспечивает горячим питанием детей, женщин и людей старшего поколения. Свою помощь челнинский предприниматель, меценат и волонтер оказывает вот уже полтора года.

Общий объем груза почти 20 тонн — это крупа, тушенка, необходимые продукты для организации питания. В его сборе и отправке по традиции участвуют представители исполнительного комитета, предприятия и организации города, депутаты Горсовета.

«Благодарю руководителей предприятий и жителей города за помощь и поддержку», — поблагодарил руководитель города.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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