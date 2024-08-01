Девушки-волонтеры из Челнов доставили 400 тонн гумпомощи бойцам с начала СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащих Набережных Челнов активно поддерживают волонтеры. Так, группа «Своих не бросаем 16» существует с начала специальной военной операции. Активисты не только собирают адресную и гуманитарную помощь бойцам, но и сами доставляют ее. Сейчас они формируют очередные посылки и снова собираются на передовую, чтобы лично все вручить.

В каждую коробку для военнослужащих кладут печенье, чай, тушеное мясо, макаронные изделия и крупы, перчатки, носки и многое другое. За два года Екатерина Шульга, Гузель Гафиятуллина и Анна Артемьева еще больше сблизились. Все ради общего дела — ради Победы, говорят девушки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Они доставили свыше 400 тонн груза бойцам. Если в 2022 году они привозили тепловизоры, транспорт, то сейчас активистки привозят и квадрокоптеры, и различные строительные материалы.

«Как меняются кулибины наши. Допустим, это уже настолько сложная конструкция — „заряжалка“ пулеметной ленты, то есть сюда вставляется пулеметная лента, сюда закидывается, и как через мясорубочку, лента заряжается. Это экономит время, и мальчишки говорят, что это там элементарно даже руки их бережет», — пояснила Анна Артемьева, администратор группы «Своих не бросаем 16».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Еще один очень нужный транспорт — мотоцикл также предназначен для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили девушки из группы «Своих не бросаем 16», транспортное средство передал челнинец. Этот мотоцикл простоял в гараже его дедушки около 20 лет, поэтому запчасти будут обновлены.

В зоне проведения СВО они были шесть раз. Сейчас собираются в очередную поездку. Ее они запланировали на осень текущего года. Активистки рассказали о том, что чувствуют, когда едут к бойцам.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Адреналин, страха не было никогда. Чем больше ездим, тем больше хочется ездить, поддержать ребят. Они уже прям братья, братской любовью их поддерживаем», — говорит администратор «Своих не бросаем 16» Гузель Гафиятуллина.

Военнослужащие также умеют преподносить приятные сюрпризы. Девушки до сих пор помнят, как в первую их поездку бойцы подарили им большие ярко-красные тюльпаны, использовав стреляную гильзу в качестве вазы. Тогда был день тишины, обмен военнопленными, рассказывает Екатерина Шульга.

«Стоят мальчишки и мнутся с ноги на ногу. Так интересно тоже. Смущаются и несут, несут вот эту вазу. Здесь огромные тюльпаны, похожие на маки. Просто идут, в глазах — смущение. Это было что-то. Мы, конечно, как девочки завизжали. Естественно, мы их попросили расписать нам вазу», — рассказала администратор группы «Своих не бросаем 16» Екатерина Шульга.

Ваза занимает почетное место среди грамот девушек, которые они получили за все эти годы. Екатерина Шульга, Гузель Гафиятуллина, Анна Артемьева признаются, они будут с военнослужащими до конца. А когда будет Победа, то около штаба на улице под открытым небом накроют большой стол и позовут волонтеров, бойцов и их родных, чтобы вместе разделить это счастье.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что отец пятерых детей из Иркутской области подписал контракт в Челнах.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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