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Девушка, встречавшая лидеров БРИКС в аэропорту: «Я всё еще под впечатлением»
Студентка КНИТУ-КАИ Айлина Фазылова сегодня приняла участие во встрече лидеров государств, прибывавших на саммит БРИКС, в аэропорту Казани.
Айлина — студентка второго курса Института компьютерных технологий и защиты информации. У девушки есть достижение в сфере красоты и таланта — в 2023 году она получила корону и титул «Мисс КАИ».
Сегодня девушке особенно запомнилась церемония встречи сошедшего с трапа самолета Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, которого поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Кроме того, Айлина вместе с еще двумя девушками встречала Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента ЮАР Сирила Рамафосу и других высоких гостей саммита.
«Для меня большая честь — участвовать в мероприятии такого уровня, которое проходит у нас в Казани. Это событие стало для меня невероятным опытом, и я всё еще под впечатлением», — рассказала «Татар-информу» студентка.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что телеведущая Ольга Скабеева вела прямой эфир о саммите БРИКС с крыши «Татмедиа».
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня, стартует сегодня в Казани. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед. Для участия в саммите прибудут главы 22 государств, со всеми из них намерен встретиться Президент России Владимир Путин.
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