Девушка, встречавшая лидеров БРИКС в аэропорту: «Я всё еще под впечатлением»

Айлина Фазылова посередине

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Студентка КНИТУ-КАИ Айлина Фазылова сегодня приняла участие во встрече лидеров государств, прибывавших на саммит БРИКС, в аэропорту Казани.

Айлина — студентка второго курса Института компьютерных технологий и защиты информации. У девушки есть достижение в сфере красоты и таланта — в 2023 году она получила корону и титул «Мисс КАИ».

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

Сегодня девушке особенно запомнилась церемония встречи сошедшего с трапа самолета Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, которого поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, Айлина вместе с еще двумя девушками встречала Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента ЮАР Сирила Рамафосу и других высоких гостей саммита.

«Для меня большая честь — участвовать в мероприятии такого уровня, которое проходит у нас в Казани. Это событие стало для меня невероятным опытом, и я всё еще под впечатлением», — рассказала «Татар-информу» студентка.

Фото из личного архива Айлины Фазыловой ​​​

Ранее «Татар-информ» сообщал, что телеведущая Ольга Скабеева вела прямой эфир о саммите БРИКС с крыши «Татмедиа».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня, стартует сегодня в Казани. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед. Для участия в саммите прибудут главы 22 государств, со всеми из них намерен встретиться Президент России Владимир Путин.