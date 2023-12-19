Девушка из Казани Юлия Еремеева стала «Чувашской красавицей России»

Фото: газета «Сувар»

Жительница Казани Юлия Еремеева стала обладательницей главного титула конкурса «Чувашская красавица России 2023». Финал состоялся 16 декабря в Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова Чебоксар, пишет газета «Сувар».

На главный титул претендовали 18 участниц, которые приехали из Татарстана, Башкортостана, Ульяновской области и самой Чувашии. Все они — победительницы местных конкурсов красоты и талантов.

Фото: газета «Сувар»

Республику Татарстан помимо Юлии Еремеевой, победительницы межнационального конкурса «Науруз Гузеле» и финалистки межнационального конкурса талантов и красоты «Азия — Сибирь», прошедшего в Красноярске, представляли еще две девушки: Анастасия Алексеева из Набережных Челнов, обладательница титула «Чувашская красавица Татарстана 2023», и Ксения Герасимова.

По традиции претендентки состязались друг с другом в четырех конкурсах. Они должны были показать умение готовить блюда национальной кухни, красиво рассказать о себе, представив визитку, проявить знание истории и культуры чувашского народа, а также уровень владения родным языком в ходе интеллектуального конкурса и продемонстрировать свои таланты в творческом конкурсе, который стал самым ярким и запоминающимся моментом мероприятия.

Фото: газета «Сувар»

Впрочем, впечатлила членов жюри и гостей праздника и презентация блюд национальной кухни. Тут были и сара (домашнее пиво), и шырттан (мясо по-чувашски), и пироги, и вареники, и соленые грибы, и пряники, и караваи в виде курочек с цыплятами, и многое другое, перечисляет издание.

Победителями конкурса стали участницы, показавшие наилучшие выступления и набравшие наибольшее количество баллов. Успеху Юлии Еремеевой мог поспособствовать богатый опыт участия в такого рода конкурсах, замечает газета.

Фото: газета «Сувар»

Для объявления имени победительницы на сцену вышли депутат Государственного Совета Чувашии Николай Угаслов и председатель Союза чувашских женщин Татарстана, руководитель дирекции конкурса «Чувашская красавица Татарстана» Сильвия Чаркина.

В прошлом году девушка из Татарстана Алия Карусева завоевала титул «Вице-чувашская красавица России», о чем сообщал «Татар-информ».

Всероссийский конкурс «Чувашская красавица России», который по традиции организует Чувашский национальный конгресс, проводится для выявления и поддержки талантливой молодежи, сохранения и защиты самобытности, культуры, традиций и обычаев чувашского народа, укрепления и развития общественных, социальных и культурных связей между Чувашской Республикой и другими субъектами Федерации, где компактно проживают чуваши.