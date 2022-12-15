Девушка из Татарстана Алия Карусева завоевала титул «Вице-чувашская красавица России»

Фото: Ирина Трифонова

Сразу две участницы представили Татарстан на конкурсе красоты и талантов «Чувашская красавица России – 2022», который прошел накануне в Чебоксарах. В этом году конкурс вошел в культурную программу празднования 30-летнего юбилея Чувашского национального конгресса (ЧНК).

В конкурсе участвовали представительницы Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Ульяновской, Тюменской и Пензенской областей, а также города Санкт-Петербурга. Главным требованием, кроме внешних данных, являлось обязательное владение чувашским языком, знание национальной культуры и традиций.

Претендентки на главный титул «Чувашская красавица России» продемонстрировали национальные костюмы, представили традиционные блюда и выступили с творческими номерами.

Конкурсантки серьезно подготовились ко всем выходам. По словам президента ЧНК Валерия Клементьева, в этом году организацию конкурса взял под свою ответственность молодой актив национального конгресса, и они справились с поставленной задачей.

Конкурсантки презентовали членам жюри приготовленные национальные блюда — это традиционный для чувашской кухни шыртан, сара (домашнее пиво), румяные хуплу (закрытый пирог с мясом и картофелем), сладкие йавача (мелкие сладкие булочки в сиропе) с ароматным чаем с матрюшке и многое другое.

После дегустации гости и зрители переместились в концертный зал. Под бурные аплодисменты на сцене появились девушки уже в других нарядах. Татарстан представили уроженки Дрожжановского и Буинского районов Алия Карусева и Виолетта Николаева. Каждая достойно прошла все конкурсные испытания. Виолетте Николаевой чуть-чуть не повезло в номинации «Вопрос-ответ», несмотря на это, в творческом конкурсе она показала отличные вокальные данные.

Алия Карусева своей грациозностью и эстетикой движений затмила всех. Девушку готовила директор конкурса «Чувашская красавица Татарстана» Сильвия Чаркина. В свое время она много лет проработала в дирекции Мисс Татарстан.

«Алия – очень трудолюбивая, старательная девушка. С ней приятно работать, и у нее бойцовский дух, что очень важно в такого рода конкурсах. Конкуренция здесь высокая», – так охарактеризовала свою конкурсантку Сильвия Чаркина.

Алия Карусева завоевала титул «Вице-чувашская красавица России». Всего один балл отделял ее от победительницы конкурса Анастасии Поркиной, уроженки Моргаушского района Чувашии. И этот один балл по правам вето дал ей председатель жюри, член президиума ЧНК Павел Вязов.

Жительница РТ победила в главной номинации, заняв второе место на конкурсе. Поддерживать ее приехала большая делегация из Татарстана, включая главу Дрожжановского района Марата Гафарова.

Итоги конкурса подвели после двухчасового перерыва в начале благотворительного концерта. По словам организаторов, средства от продажи билетов пойдут на поддержку наших бойцов в зоне СВО.

На церемонии награждения победительниц конкурса присутствовали заместитель руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Владимир Степанов, зампред Союза чувашских женщин Нина Глотова, президент ЧНК Валерий Клементьев, депутат Государственного Совета ЧР Юрий Зорин. Владимир Степанов зачитал слова поздравления и вручил букеты от Главы ЧР Олега Николаева. Нина Глотова от лица председателя Союза преподнесла каждой участнице эксклюзивные сладкие подарки.