Девушка из Казани пробежала более 60 км в Таиланде и пришла первой

Девушка из Казани Оксана Болдырева пробежала в Таиланде два полумарафона (примерно 42 км – прим. Т-и) и два забега по 10 км. В итоге она получила четыре тяжелых кубка за призовые места в каждом из них, пишут «Казанские ведомости».

«Для меня это были первые забеги в Азии, и удивительно, насколько здорово здесь проводят соревнования. Это настоящие фестивали с музыкой, большим количеством спонсоров и обязательным угощением для всех участников», - поделилась участница.

По ее словам, один из забегов начался в 4:30. Последний же, четвертый забег под названием Run for wheels, стал благотворительным. Все собранные на нем средства уйдут на помощь собакам, страдающим от проблем опорно-двигательного аппарата. На этом этапе организовали даже отдельный старт для тех, кто хотел бежать со своим питомцем.

Девушка из Казани прибежала первой среди женщин. Кубок ей вручила королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн, которая сама любит бегать и даже в этом марафоне бежала со своей собакой.

«Невероятные воспоминания, и я до сих пор не могу поверить, что эта история случилась со мной», - поделилась девушка.