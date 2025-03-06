Видео: Герой России Дамир Юсупов выполнил планку в разных сложных исполнениях

Герой России, летчик Дамир Юсупов, который в августе 2019 года спас 233 человек, принял участие в спортивном челлендже «В здоровом теле — здоровый дух».

Судя по опубликованному в соцсетях видео, Юсупов продержал планку в разных сложных исполнениях: то на двух руках и ногах, то убрав одну руку, то двигая ногами. Видео уже успело собрать более 3 тыс. «лайков» и сотни комментариев.

Пользователи после просмотра остались под впечатлением, о чем свидетельствуют их комментарии. Люди писали, что не могли оторваться, отмечали темп исполнения комплекса физических упражнений и т.д.

Отметим, что Юсупову – 47 лет. Помимо спортивных челленджей, он также делится с подписчиками фото и видео своих полетов, а также показывает им работу летчиков.

Планка – статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

видео: соцсети Дамира Юсупова