Девушка из Казани после службы в зоне СВО возвращается в университет с наградой

Разведчица Марта из Казани, ушедшая добровольцем в зону СВО и прослужившая там 1,5 года, планирует вернуться в родной город и продолжить учиться в университете. Причем в столицу РТ девушка приедет с наградой - медалью «За отвагу». Такой особый знак она получила за то, что спасла сослуживцев, попавших под миномётный обстрел ВСУ, и оказала им первую помощь, пишет RT.

Фото: © из личного архива

Как вспоминает Марта, в их группе в день атаки было восемь человек. Все бросились врассыпную, некоторые погибли, кого-то ранило, в том числе и девушку (в ногу попало несколько осколков). Всех раненных перевязали жгутами-турникетами и стали ждать эвакуацию. В итоге на помощь пришли танкисты, делится разведчица.

На «гражданке» также в планах у девушки продолжить заниматься плаванием и стрельбой, найти работу и освоить новые навыки, которые помогут ей зарабатывать и учиться.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.