Девушка-доброволец о службе: если хочешь защищать страну не важно, парень ты или девушка

Марта Макарова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Девушка доброволец из разведывательной роты Марта Макарова рассказала о том, как ее встретили в зоне боевых действий. Своими впечатлениями она поделилась на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«По началу были вопросы: что ты здесь делаешь? как ты сюда попала? Но потом, сидя в одном окопе, мы все на деле доказали, что знают свое дело, появилось уважение. Если хочешь защищать свою страну не важно, парень ты или девушка», - рассказала она.

Макарова обратилась к девушкам страны, сказав, что если есть желание чем-то помогать, будь то гуманитарная помощь или служба, то нужно начинать это делать.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.