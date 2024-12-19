«Девочки нужны»: Путин заявил, что число женщин детородного возраста сократилось на 30%

Количество женщин детородного возраста в России сократилось на 30%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Демографическую ситуацию глава государства описал фразой «девочки нужны».

«У нас был резкий спад рождаемости в 1943-1944 годах в период Великой Отечественной войны. А потом после развала Советского Союза такой же результат, как после войны. Когда малочисленное поколение доходит до детородного возраста, оно воспроизводит небольшое же количество потомства», — отметил он.

Путин назвал ключевым для России вопрос повышения рождаемости. Он заметил, что во многих развитых странах уровень рождаемости еще ниже.

Путин напомнил, что в России есть ряд мер по поддержке рождения детей и семей: семейная ипотека, для погашения которой можно использовать материнский капитал.

«Наше уникальное изобретение, которого нет нигде в мире, — материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. После рождения третьего ребенка выплачивается 450 тыс. рублей», — сказал глава государства.

Однако существующих мер поддержки, по его мнению, недостаточно, необходимо их развивать. «Каждый рабочий день глав всех регионов страны должен начинаться и заканчиваться с демографических вопросов», — подчеркнул глава государства.