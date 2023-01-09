Девочка попала в ДРКБ с тяжелой травмой головы, врезавшись в дерево на ватрушке

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана с 1 по 9 января попали 16 детей с травмами после катания на тюбингах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

В ДРКБ добавили, что самый тяжелый случай произошел с девочкой-подростком. Она на ватрушке врезалась в дерево. Подросток попала 2 января на операционный стол к нейрохирургам с очень тяжелой травмой головы. За ее состоянием продолжают наблюдать врачи.

Также в пресс-службе больницы рассказали, что один ребенок обратился в приемный покой больницы с травмой после неудачного запуска петарды. Однако пациенту повезло, он отделался легкой царапиной. Врачи оказали всю необходимую помощь и отпустили пациента домой в день обращения.

В детский травмпункт клиники за 2023 год обратилось полтысячи маленьких пациентов с разными травмами, например, переломов травматологи насчитали 118.

Ранее нейрохирург и травматолог ДРКБ объяснили «Татар-информу», какие из зимних забав особенно опасны.