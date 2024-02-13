Девочка, которая выпала из окна казанской школы, госпитализирована в нейрохирургию ДРКБ

15-летняя девочка, которая выпала из окна казанской школы, находится в Детской республиканской клинической больнице, ей занимаются специалисты нейрохирургического отделения клиники. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель главного врача ДРКБ по хирургической помощи Михаил Поспелов.

В больнице рассказали, что девочку 15-ти лет доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу на скорой после падения с третьего этажа.

«В приемном покое проведено комплексное обследование, компьютерная томография брюшной полости, грудной клетки, головного мозга, проведено УЗИ. Ребенок осмотрен всеми специалистами. Выявлено сотрясение головного мозга, ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение», – отметил врач.

Михаил Поспелов добавил, что ребенок в сознании, находится в больнице с мамой. К лечению девочки подключили психологов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в социальных сетях появилась информация, что в школе №129 ученица выпала из окна третьего этажа и упала в сугроб. Сообщалось также, что перед этим девочка якобы поссорилась с одноклассницей прямо во время урока.