Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Девочка, которая выпала из окна казанской школы, госпитализирована в нейрохирургию ДРКБ
15-летняя девочка, которая выпала из окна казанской школы, находится в Детской республиканской клинической больнице, ей занимаются специалисты нейрохирургического отделения клиники. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель главного врача ДРКБ по хирургической помощи Михаил Поспелов.
В больнице рассказали, что девочку 15-ти лет доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу на скорой после падения с третьего этажа.
«В приемном покое проведено комплексное обследование, компьютерная томография брюшной полости, грудной клетки, головного мозга, проведено УЗИ. Ребенок осмотрен всеми специалистами. Выявлено сотрясение головного мозга, ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение», – отметил врач.
Михаил Поспелов добавил, что ребенок в сознании, находится в больнице с мамой. К лечению девочки подключили психологов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в социальных сетях появилась информация, что в школе №129 ученица выпала из окна третьего этажа и упала в сугроб. Сообщалось также, что перед этим девочка якобы поссорилась с одноклассницей прямо во время урока.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»