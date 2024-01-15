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Общество 15 января 2024 13:55

Девочка, которая умерла в казанском детсаду, незадолго до смерти переболела ОРВИ

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Стало известно, что двухлетнюю девочку, которая умерла во время тихого часа в одном из детских садов Казани, родители привели в детсад выздоровевшей после острой респираторной вирусной инфекции. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Ребенок имел справку на руках из детской поликлиники о том, что она выздоровела. В период, когда она пришла в детский сад, она была осмотрена медсестрой и сотрудник признаков инфекционных заболеваний не обнаружила. У нее был диагноз ОРВИ, и она находилась по этому диагнозу на больничном, сидела дома. У нее не было диагноза коронавирус или грипп, у нее была ОРВИ», – рассказала главный санитарный врач.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Руководитель ведомства подчеркнула, что сейчас расследованием этого занимаются компетентные органы, и лишь они смогут назвать причину гибели малыша. По ее мнению, эту тему в данный момент обсуждать преждевременно.

«Татар-информ» сообщал, что в одном из детских садов Казани умерла двухлетняя девочка. Девочка уснула во время тихого часа, но не проснулась.

#Здоровье #смерть #Детский сад
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