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Девочка, которая умерла в казанском детсаду, незадолго до смерти переболела ОРВИ
Стало известно, что двухлетнюю девочку, которая умерла во время тихого часа в одном из детских садов Казани, родители привели в детсад выздоровевшей после острой респираторной вирусной инфекции. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.
«Ребенок имел справку на руках из детской поликлиники о том, что она выздоровела. В период, когда она пришла в детский сад, она была осмотрена медсестрой и сотрудник признаков инфекционных заболеваний не обнаружила. У нее был диагноз ОРВИ, и она находилась по этому диагнозу на больничном, сидела дома. У нее не было диагноза коронавирус или грипп, у нее была ОРВИ», – рассказала главный санитарный врач.
Руководитель ведомства подчеркнула, что сейчас расследованием этого занимаются компетентные органы, и лишь они смогут назвать причину гибели малыша. По ее мнению, эту тему в данный момент обсуждать преждевременно.
«Татар-информ» сообщал, что в одном из детских садов Казани умерла двухлетняя девочка. Девочка уснула во время тихого часа, но не проснулась.
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