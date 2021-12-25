Девочка из Зеленодольска спела для Рустама Минниханова песню «Здравствуй, детство!»

Юная жительница Зеленодольска Леонтия Чихирина исполнила для Президента Татарстана Рустама Минниханова композицию «Здравствуй, детство!».

Девочка спела эту песню на республиканской елке главы, где Президент встретился с представителями детских и молодежных организаций, победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад.

Леонтия — ученица гимназии №3, воспитанница ансамбля «АнтошкиLand».

«Во время встречи Рустам Нургалиевич спрашивал Леонтию о том, чем она занимается, что любит петь, попросил исполнить что-нибудь, — рассказывает мама Леонтии Чихириной. — Она акапельно спела песню „Здравствуй, детство!“».

Теперь у Леонтии появилась новая творческая цель — она хочет выучить песню на татарском языке и спеть ее Президенту.