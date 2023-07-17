Федеральный девелопер построит в «Серебряном бору» жилой комплекс за 20 млрд рублей

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Девелопер Glorax приобрел у Республиканского фонда поддержки земельный участок в «Серебряном бору» (так называемом «Экорайоне»), расположенном в Кировском районе Казани. Компания намерена потратить на реализацию проекта по строительству жилого комплекса более 20 млрд рублей.

«Земельный участок площадью 25 гектаров расположен в перспективной с точки зрения дальнейшего развития локации, в десяти минутах езды на автомобиле от центра города, и граничит с лесными массивами», — рассказал представитель застройщика.

Здесь предполагается возвести жилой массив бизнес-класса общей площадью 195 тыс. кв. метров, из которых на квартиры придется 134,4 тыс. кв. метров. Застройка будет среднеэтажной: высота зданий составит от 6 до 11 этажей.

Строительство должно начаться в I квартале 2024 года. Завершить возведение ЖК планируется, с учетом среднего срока реализации девелоперских проектов в три года, в конце 2026 — начале 2027 года, уточнил представитель компании.

Кроме того, застройщик ведет переговоры о приобретении второго участка в этом же районе. Впрочем, его площадь намного меньше — 6,86 гектара.

Тут в перспективе появится еще один комплекс общей площадью 105 тыс. кв. метров, из которых 72,3 тыс. придется на жилье. Это будут жилые дома высотой от 6 до 8 этажей.

«В планах Glorax — в 2023 году довести объем портфеля проектов в этом регионе (в Татарстане — прим. Т-и) до 500 тыс. кв. метров», — добавил девелопер.

Полностью о планируемом строительстве в «Экорайоне» читайте в материале «Татар-информа» «Серебряный бор» позолотят: Glorax вложит в новый жилой массив в Казани 20 млрд рублей.