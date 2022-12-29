Deutschlandfunk: Запад не сможет поставить на колени российскую экономику в 2023 году

Вопреки прогнозам европейских и американских экспертов, экономика России хорошо держится в условиях санкций. Об этом сказано в материале Deutschlandfunk.

«Все прогнозы сходятся на том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику», — сказано в опубликованном радиостанцией тексте, авторы которого ссылаются на аналитику Deutsche Bank и Международного валютного фонда.

Эксперты отмечают, что причина устойчивости российской финансовой системы заключается в высоких ценах на энергоносители на мировых рынках, благодаря чему Москва зарабатывала даже при снижении объемов экспорта.

Ранее журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер отмечал, что российская экономика успешнее, чем предполагалось, противостоит санкциям западных стран.