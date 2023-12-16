Детям участников СВО могут предоставить матпомощь от КФУ

На согласовании находится приказ о возможности предоставления от КФУ единоразовой материальной помощи как участникам СВО, так и их детям. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

«Создается специальный фонд, и я думаю, что в ближайшие дни этот приказ уже будет подписан и единовременно, то есть раз в год, подобный контингент студентов сможет получать материальную помощь от университета. При чем вне зависимости от того, учатся они на бюджете или на контракте», – сказал Тимирхан Алишев.

Он также напомнил, что КФУ оказывает специальную психологическую поддержку, где в специальных отделах детям участников СВО оказывают помощь. Если возникает такая необходимость, с детьми проводятся встречи и беседы с психологами.

Кроме того, университет организовал волонтерскую адресную поддержку для семей участников СВО.

В республике реализуется программа «ЗАБОТА О СВОих». Для удобства граждан в Татарстане запущена одноименная платформа и чат-бот в Телеграме. Здесь собраны и каталогизированы все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки. Также у участников СВО и членов их семей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который уйдет для подготовки адресного ответа в органы власти.