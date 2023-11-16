Детям от других браков в семьях участников СВО в Казани отменили плату за школы и детсады

С 1 сентября до 31 декабря 2023 года в Казани отменили родительскую плату за школы и детсады для детей от других браков супругов участников специальной военной операции. Изменения в финансирование образовательных учреждений на этот год опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Об идее распространить льготы для детей участников СВО на детей их супругов от предыдущих браков стало известно еще в октябре.

«На период с 01.09.2023 по 31.12.2023 также не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми от первого (другого) брака супруга (супруги), воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, на основании свидетельства о заключении брака», — говорится в первом из документов.

Для школьников в этот же период станет бесплатным содержание в интернатах (как для детей участников СВО, так и для детей от других браков супругов).

Льготы распространяются на детей призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, командированных в зону проведения специальной военной операции, граждан, проходящих военную службу в батальонах «Алга» и «Тимер», сформированных в Республике Татарстан, граждан, добровольно выполняющих военные задачи в ходе специальной военной операции, сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, командированных в зону проведения специальной военной операции

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для детей от других браков, воспитывающихся в семьях участников спецоперации, отменят плату за горячее питание в школах